Опубликовано видео момента взрыва в «Москва-Сити»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сети появилось видео момента взрыва на территории комплекса «Москва-Сити», его публикует Telegram-канал «112». Ранее сообщалось, что там был слышен громкий хлопок.

На кадрах видна вспышка на фоне зданий комплекса, после чего слышен громкий звук, похожий на раскат грома.

Ранее РИА Новости сообщили, что около 03:00 мск в районе «Москва-Сити» был слышен громкий звук, после чего в том же районе поднялся столб дыма. Официальной информации о происходящем не поступало.

По данным ТАСС, жители Москвы сообщают в экстренные службы о хлопках в различных районах города. Помимо «Москва-Сити», это Воротынская и Ангарская улицы, Химки и район Митино.

Ранее стало известно, что в ночь на 23 августа план «Ковер» был введен во всех аэропортах Москвы. Они не принимают и не выпускают воздушные суда. Подобный план подразумевает незамедлительную посадку или вывод из опасной зоны всех гражданских самолетов. Его объявляют при незаконном пересечении границы или при обнаружении в небе неопознанного объекта.

Также сообщалось о том, что в Химках и других районах Подмосковья слышны взрывы. По предварительным данным, работает система ПВО по беспилотникам. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.