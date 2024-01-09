Опубликовано видео момента наезда на Льва Рубинштейна Дептранс Москвы нашел видео с моментом наезда на Льва Рубинштейна

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Лев Рубинштейн

Telegram-канал Д=департамента транспорта Москвы опубликовал видеозапись с моментом наезда на 76-летнего поэта Льва Рубинштейна. Также в ведомстве уточнили, что у водителя, совершившего наезд, за последний год накопилось 19 эпизодов нарушений ПДД.

8 января на улице Образцова в районе дома № 9 водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на 76-летнего Льва Рубинштейна. По предварительным данным, за собственником автомобиля за последние 12 месяцев числится 19 эпизодов нарушений ПДД, — сообщили в дептрансе.

Рубинштейн находится в крайне тяжелом состоянии в НИИ имени Склифосовского. У него диагностированы отек мозга, переломы и повреждения внутренних органов. Ранее были опубликованы фото Рубинштейна на месте ДТП. Судя по кадрам, машина сбила его на пешеходном переходе и протащила на капоте несколько метров.

ДТП случилось примерно в полдень 8 января на улице Марьина Роща, где и живет пострадавший. Рубинштейн после столкновения потерял сознание. След на лобовом стекле автомобиля свидетельствует о том, что удар был сильным. Врачи констатировали у пострадавшего перелом свода черепа. Виновником оказался мужчина рабочей специальности. Он находился за рулем в спецодежде.