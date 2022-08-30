Массовая драка палками в Коммунарке попала на видео

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Вечером 28 августа в столичной Коммунарке произошла массовая драка с применением деревянных палок. Видео с инцидентом опубликовал Telegram-канал SHOT. Всего в потасовке участвовало не менее 10 человек. Как сообщил один из очевидцев произошедшего, конфликтующие также использовали ножи и чуть не зарезали его.

Я сам был свидетелем вот этого сегодняшнего, что произошло, меня чуть ножом не зарезали. Я на площадке сидел, когда вот эта драка началась, и чуть меня не прирезали, беспредельщики. Там толпа была. Они не понимали, кого бить, кого не бить, они там толпой нападали, — поделился он в беседе с РЕН ТВ.

В столичном ГУ МВД сообщили, что по факту произошедшего ведется проверка.

Ранее стало известно, что жители ближнего зарубежья устроили массовую драку со стрельбой в подмосковном городе Пушкино. Инцидент произошел недалеко от нового жилого квартала Новое Пушкино. Очевидцы сняли видео с места происшествия, запечатлев следы крови и пустые гильзы на брусчатке. На месте работают сотрудники полиции и Росгвардия.

Ранее в пресс-службе МВД России по Москве сообщили, что в столице на 2-й Магистральной улице произошла массовая драка со стрельбой. Конфликт возник между сотрудниками частной охранной организации и общества с ограниченной ответственностью, у которых рядом находился склад. Во время массовой драки один из участников открыл стрельбу. Один человек был отправлен в больницу.