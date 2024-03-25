Опубликовано видео из «Крокуса», где ночью обнаружили фрагменты тел

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

В Сети появилось новое видео, на котором показано, как спасатели продолжают разбирать завалы в обрушившейся части подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл», его публикует Telegram-канал Baza. На кадрах видно огромное количество искареженных металлических элементов строения, которые сотрудники МЧС распиливают при помощи специнструментов. По данным канала, ночью спасатели нашли 17 фрагментов тел жертв теракта.

Ранее глава Союза ТЦ Булат Шакиров сообщил, что правительство России и представители бизнеса обсуждают возможность размещения вооруженной охраны в торговых центрах по всей стране. Он отметил, что такой план кажется реалистичным, если привлечь к его исполнению сотрудников частных предприятий, Росгвардию и полицию.

Газета «Известия» со ссылкой на источник ранее писала, что организаторы террористического акта в «Крокус Сити Холле» готовились совершить еще один теракт, но уже на территории одной из стран Средней Азии. Отмечается, что второе нападение должно было пройти в то же время, что и в «Крокусе», но его удалось предотвратить.

Российский певец SHAMAN опубликовал на своем YouTube-канале песню «Реквием 22.03.24», посвященную погибшим в результате этого террористического акта. По словам артиста, он написал ее на следующий день после трагедии, чтобы почтить память жертв.