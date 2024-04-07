Опубликовано фото убитого в Подмосковье полицейского МВД: при задержании преступника в Подмосковье погиб старший прапорщик

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При исполнении служебных обязанностей в Подмосковье погиб старший прапорщик Сергей Ефименко, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области. По информации ведомства, инцидент произошел в деревне Якимово во время задержания наркосбытчика.

В Московской области при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник полиции. Руководство и личный состав Главного Управления МВД России по Московской области выражает соболезнования родным и близким старшего прапорщика полиции Ефименко Сергея Викторовича, — говорится в сообщении.

Как уточнили представители МВД, у сотрудника правоохранительных органов остались две дочери. Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь, добавили в ведомстве.

Ранее Следственный комитет России опубликовал кадры с места нападения на сотрудников полиции в Подмосковье. Согласно данным СК, на раненых правоохранителей случайно наткнулся прохожий: оба полицейских были без сознания с огнестрельными ранениями. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

До этого Telegram-канал «112» сообщал, что в подмосковном Щелково были убиты двое полицейских, для поимки нападавшего в регионе ввели планы «Сирена» и «Перехват». По информации СМИ, атака на сотрудников МВД произошла во время операции по ловле наркодилеров: подозреваемый, предположительно, оказал сопротивление при задержании.