Опубликовано фото с гражданской женой Церетели на церемонии прощания

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Молодая гражданская жена Зураба Церетели Татьяна Кочемасова (слева) и дочь Елена Церетели на церемонии прощания

Появилась фотография с молодой гражданской женой скульптора Зураба Церетели Татьяной Кочемасовой на церемонии прощания с художником в храме Христа Спасителя. Вместе с ней у гроба находится дочь деятеля культуры.

Ранее адвокат Юлия Вербицкая-Линник, которая была хорошо знакома с Церетели, заявила, что Кочемасова убита горем. По ее словам, смысл жизни гражданской супруги художника был в том, чтобы беречь мужа.

Ранее о смерти Церетели сообщила искусствовед Ксения Коробейникова. По ее словам, скульптор умер в кругу своей семьи. Президент Российской академии художеств родился в 1934 году в Тбилиси. Среди его известных работ — памятник Петру I в Москве, монумент Победы на Поклонной горе, памятник «Слеза скорби» в США.

Скульптор Алексей Чебаненко отметил, что Церетели был настоящим мастером своего дела. По его словам, ушедший из жизни мэтр запомнится человеком большого масштаба и в душе, и в творчестве. Депутат Государственной думы Елена Драпеко в свою очередь назвала Церетели выдающимся скульптором и человеком, оставившим значительный след в искусстве. Она подчеркнула, что его работы и деятельность объединяли вокруг себя несколько поколений художников.