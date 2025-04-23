Появилась фотография с молодой гражданской женой скульптора Зураба Церетели Татьяной Кочемасовой на церемонии прощания с художником в храме Христа Спасителя. Вместе с ней у гроба находится дочь деятеля культуры.
Ранее адвокат Юлия Вербицкая-Линник, которая была хорошо знакома с Церетели, заявила, что Кочемасова убита горем. По ее словам, смысл жизни гражданской супруги художника был в том, чтобы беречь мужа.
Ранее о смерти Церетели сообщила искусствовед Ксения Коробейникова. По ее словам, скульптор умер в кругу своей семьи. Президент Российской академии художеств родился в 1934 году в Тбилиси. Среди его известных работ — памятник Петру I в Москве, монумент Победы на Поклонной горе, памятник «Слеза скорби» в США.
Скульптор Алексей Чебаненко отметил, что Церетели был настоящим мастером своего дела. По его словам, ушедший из жизни мэтр запомнится человеком большого масштаба и в душе, и в творчестве. Депутат Государственной думы Елена Драпеко в свою очередь назвала Церетели выдающимся скульптором и человеком, оставившим значительный след в искусстве. Она подчеркнула, что его работы и деятельность объединяли вокруг себя несколько поколений художников.