Опубликовано фото полыхающего на МКАД автомобиля На МКАД полыхает автомобиль

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На 76-ом километре МКАД горит автомобиль, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы и публикует фото с места ЧП. В ведомстве предупредили, что движение на этом участке дороги затруднено и просит водителей выбирать альтернативные маршруты.

На внутренней стороне 77 км МКАД (в районе съезда №76) загорелся автомобиль. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — сообщили в департаменте.

Telegram-канал «Москва с огоньком» публикует видео, на котором заметно, что на место прибыла машина полиции. 76 километр МКАД находится ближе к северу Москвы, рядом с районом Ховрино и городом Химки.

25 мая авария произошла на внешней стороне 17-го километра МКАД (в районе съезда № 13). Машина столкнулась с ограждениями дорожных работ, затем перевернулась и загорелась.