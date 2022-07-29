Опубликована деловая программа туристического форума «Путешествуй!»

Фото: Росконгресс

Российский туристический форум «Путешествуй!»

Более 30 мероприятий состоится в рамках деловой программы Российского туристического форума «Путешествуй!», который пройдет с 4 по 7 августа 2022 года на ВДНХ. В обсуждении проблем индустрии поучаствуют представители Ростуризма, Фонда Росконгресс, региональных органов власти, туристической отрасли, а также тревел-блогеры.

Деловая программа в этом году затрагивает широкие вопросы — инвестиции, государственное регулирование, развитие регионов. Своим опытом поделятся опытные путешественники. Спикеры расскажут об особенностях путешествий по России, обсудят планы по развитию придорожной инфраструктуры, презентуют проекты кемпингов и глэмпингов. Уверен, что это даст импульс для развития всей отрасли, — рассказал директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

При этом основной темой форума станет автотуризм: специалисты обсудят развитие отечественного и международного караванинга, а также инвестиционный потенциал различных территорий и развитие придорожного сервиса. На форуме покажут наиболее эффективные и функциональные примеры парковок, модельных комфортных стоянок, придорожных кафе, туалетных модулей, систем сервисов для путешественников с ребенком в машине.

Ранее сообщалось, что главной темой туристического форума «Путешествуй!» для представителей власти и бизнеса, ведущих экспертов и создателей цифровых сервисов станет автотуризм. Посетителей ожидают деловые и презентационные сессии, открытые диалоги, лекции и мастер-классы от тревел-блогеров. Также пройдут интервью с авторами книг об автопутешествиях, кинопоказ и дегустации. На форуме будут представлены Санкт-Петербург, Пермь и Великий Новгород, Тульская, Владимирская, Псковская, Мурманская, Оренбургская и Воронежская области, а также Краснодарский край, республики Калмыкия и Коми.