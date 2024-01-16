Опубликован список звезд, которые лишились миллионов из-за мошенников NEWS.ru составил список звезд, которые лишились миллионов из-за мошенников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Любовь Успенская

Полная тезка королевы шансона Любовь Успенская стала жертвой мошенников в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. Однако не только обычные люди, но и звезды попадаются в лапы злоумышленников. NEWS.ru опубликовал список российских селебрити, лишившихся денег и жилья из-за преступников.

Тезка именитой артистки отдала сбережения в размере 1 млн рублей телефонным мошенникам. Пенсионерке позвонила девушка и представилась сотрудницей сотовой компании, сообщив, что нужно продлить договор об обслуживании номера. Для этого требовалось войти в онлайн-банк и четко следовать инструкции. Счета москвички оказались заблокированы, а с карточки исчез накопленный миллион.

Более жестоко мошенники поступили со звездой «Кухни» Никитой Тарасовым. Артист в июле 2023 года остался с несколькими микрозаймами в разных городах из-за действий мошенников. Его адвокат Мария Щербенок рассказала, что паспортные данные злоумышленники получили, взломав один из сервисов каршеринга, которым пользовался актер.

От действий преступников пострадал и актер Сергей Бурунов — он перевел незнакомцам почти 300 тысяч рублей за компьютер, который хотел приобрести на одном из сайтов объявлений.

Наиболее резонансным случаем мошенничества в звездной среде стал скандал вокруг семьи актера, народного артиста СССР Алексея Баталова. Актрису Наталью Дрожжину и ее мужа юриста Михаила Цивина приговорили к четырем годам лишения свободы условно и пяти годам колонии после того, как они, используя доверенность, вывели со счетов наследников легенды советского кино более 20 миллионов рублей.

Ранее руководитель Ассоциации информационного бизнеса Григорий Аветов посоветовал покупать только что запущенные онлайн-курсы, чтобы не нарваться на мошенников. Он также призвал россиян не совершать эмоциональные покупки, а хладнокровно оценить предложение.