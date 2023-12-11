Опубликован момент падения Volkswagen с четвертого этажа парковки в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.Ru

Момент падения Volkswagen с четвертого этажа парковки в московском Митино опубликовал Telegram-канал SHOT. Судя по видео, водитель пробил ограждение и упал с высоты, совершив в воздухе кульбит.

Отмечается, что водитель сам не пострадал. Машина после удара капотом о землю встала на колеса. Тем не менее авторы Telegram-канал предположили, что владельцу авто предстоит недешевый ремонт.

Ранее сообщалось, что происшествие случилось в районе Пятницкого шоссе. Иномарка принадлежит 37-летней женщине, однако в момент в аварии за рулем находился мужчина. Очевидцы случившегося утверждали, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Аналогичный случай ранее произошел на 84-м километре МКАД около гипермаркета. Водитель легкового автомобиля съехал со второго этажа парковки и снес знак. Находящийся за рулем мужчина получил травмы.

30 сентября в Москве у базы отдыха «Хлебниково» автомобиль съехал с наклонной местности на парковке, выбил ворота и нырнул в Клязьминское водохранилище. Прибывшая к месту отдыха на этом автомобиле девушка забыла переключить коробку передач на режим паркинга, а когда опомнилась, машина уже догнала и обогнала ее. Остановить иномарку своими силами москвичке не удалось.