Опрос показал, сколько россиян будут смотреть новогоднее обращение Путина ФОМ: 76% россиян планируют посмотреть новогоднее обращение Путина

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Телеобращение президента России Владимира Путина в новогоднюю ночь планируют посмотреть 76% россиян, следует из опроса Фонда общественного мнения (ФОМ). При этом 16% опрошенных следить за выступлением точно не будут.

Кроме того, более половины респондентов (56%) считают важным то, что скажет глава государства в своем обращении. В прошлом году этот показатель составлял 59%.

Анкетирование было проведено 22–24 декабря в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ. В рамках исследования опрошены 1,5 тысячи граждан.

Ранее опрос ФОМ показал, что более трети (36%) россиян испытывают чувство тревоги перед Новым годом. При этом более половины россиян (57%) отмечают спокойное настроение родных, друзей, коллег и знакомых.

До этого опрос социальной сети «Одноклассники» показал, что более половины (52%) россиян проникаются новогодним настроением, просматривая праздничный контент, в том числе фильмы, программы и шоу. Еще 42% респондентов отметили, что создать настроение им помогает поиск подарков близким, а 38% опрошенных готовят новогодние блюда.

Также сообщалось, что новогодним настроением за неделю до праздника прониклись только 11% участников соцопроса. 89% респондентов признались в отсутствии у них радостных чувств, связанных с приближением Нового года. Большинство из них назвали предпраздничные хлопоты и приготовления не более чем привычной необходимостью.