Определилась миссис Москва — 2024: фото с места событий

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Финал конкурса «Миссис Москва — 2024»

Конкурс «Миссис Москва — 2024» прошел в столице России 28 апреля. В финал вышли три участницы, каждая из них является многодетной мамой. Так, за титул боролись Екатерина Гусева (четверо детей), Олеся Бений (четверо детей) и Ника Миронова (трое детей). Победу одержала Гусева, которую жюри выбрало единогласно.

Известно, что миссис Москва посвятила свою жизнь театру. На протяжении восьми лет она работала в Государственном академическом Большом театре оперы и балета имени Алишера Навои, однако завершила карьеру после рождения первенца. Гусева вспомнила молодость и показала свое мастерство как раз на прошедшем конкурсе.

Подарками за победу стали авторская корона ручной работы, почетная лента и эксклюзивный кейс, изготовленный лучшими мастерами хохломской росписи. Помимо прочего, победительница получила ювелирное изделие из натуральных камней. Со сцены Гусева обратилась ко всем россиянкам, призвав их не упускать свой шанс и становиться королевами.

В рамках конкурса «Миссис Москва» также выбрали победительницу в категории «40+». Ей стала Анна Кацман, которая к 45 годам успела реализоваться как мама и общественный деятель. Женщина получила два высших образования и работала топ-менеджером в компании ЛУКОЙЛ. Теперь же она планирует реализоваться как бизнес-леди. Известно, что Кацман является мамой мальчика.

Выступая на конкурсе, она призналась, что считает себя счастливой женщиной с очень дружной семьей. По словам победительницы, прошедший конкурс особенно важен, так как он ставит на первое место именно семейные ценности, с которых начинается абсолютно все.

До этого в Мумбае прошел конкурс «Мисс мира». Победу одержала гражданка Чехии Кристина Пышкова. Она имеет две научные степени в области права и делового администрирования. Второе место заняла Ясмина Зайтун из Ливана.