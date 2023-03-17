Авиапассажир замаскировался под багаж, чтобы поскорее улететь из Москвы SHOT: мужчина попытался улететь из Москвы в Калининград в багажном отсеке самолета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажир самолета, летящего из Москвы в Калининград, опоздал на свой рейс и решил полететь в багажном отсеке самолета, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. Нарушителя закона вовремя обнаружили и задержали, сейчас его допрашивает полиция.

По данным канала, инцидент произошел в столичном аэропорту Домодедово. Мужчина не успел пройти посадку на свой рейс, после чего каким-то образом самостоятельно вышел на перрон, нашел самолет, который также летел в Калининград, и залез в багажный отсек. Сотрудники аэропорта обнаружили зайца в момент погрузки чемоданов и сообщили в полицию.

Ранее мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал, что «заячьи катафалки» станут новым методом борьбы с безбилетниками в городе. Градоначальник назвал «животными» людей, не оплачивающих проезд, а также пообещал грузить нарушителей в черные «Газели» для «разборок». Во время беседы с изданием он пояснил, что неуплата проезда является воровством, с которым необходимы жесткие меры борьбы.