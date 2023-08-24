Оператор «Роснефти» случайно поджег себя на рабочем месте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник одного из предприятий «Роснефти», расположенных в Москве, случайно поджег себя прямо на рабочем месте, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, инцидент с 20-летним оператором произошел в Перово, расположенном в восточной части российской столицы.

Пострадавший работает оператором на предприятии «НК Роснефть — МЗ Нефтепродукт». Заметив, что на его униформе торчит нитка, молодой человек решил поджечь ее зажигалкой. В результате этого вся униформа моментально воспламенилась. Предполагается, что это связано с тем, что одежда была пропитана горюче-смазочными материалами. Сотрудник получил ожоги третьей степени, ему оказывается медицинская помощь.

Как сообщалось ранее, в Амурской области произошел крупный пожар, унесший жизни трех человек, в том числе ребенка 2020 года рождения. По данным правоохранительных органов, происшествие случилось в населенном пункте Николаевка. Причины пожара неизвестны. В настоящее время прокуратура Бурейского района проводит проверку по факту инцидента.

Пожар также ранее возник на складе лакокрасочных изделий в Московской области. Площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров. К тушению пожара были привлечены 80 огнеборцев и 25 единиц спецтехники. Пожар был успешно потушен.