Онищенко поддержал список запрещенных слов для московских врачей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Геннадий Онищенко

Доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил изданию «Ридус», что список слов, от использования которых врачам в Москве рекомендовали отказаться при приеме пациентов, кажется ему уместным. Он указал, что некорректное обращение медработника затрудняет коммуникацию с пациентом, необходимую для эффективного оказания помощи.

Я примерил эти слова к себе. <...> Половина из них фамильярны, например «короче» или «молодой человек». Когда первый раз вы приходите на прием к врачу и к вам обращаются «молодой человек», это недопустимо, — сказал Онищенко.

При этом бывший главный санитарный врач страны указал, что большинство пациентов составляют пожилые люди, которые, по его мнению, «очень щепетильны» к таким вещам. По его словам, средний возраст пациентов в Москве при этом выше, чем по остальной части России.

Ранее в Сети появились выдержки из приказа департамента здравоохранения Москвы, в котором медработникам запретили подшучивать над пациентами, бранить коллег и использовать слишком сложные термины. Врачам запретили пользоваться такими словами и фразами, как «короче», «здрасьте», «ясно», «ваша проблема» и «молодой человек».

СМИ писали, что контролировать общение с пациентами в московских поликлиниках будут с помощью прослушки. Предположительно, системы аудиомониторинга установят прямо в кабинетах.