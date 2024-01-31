«Они не останавливались»: подросток рассказал об избиении на хоррор-квесте SHOT: подросток обвинил актеров квеста в Москве в избиении кулаками и ногами

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Telegram-канал SHOT пишет, что мальчик, получивший синяки на хоррор-квесте в Москве, обвинил актеров в избиении. По его словам, он пришел на игру с сестрой и подругой, и всю его компанию не выпускали, даже когда они просили об этом и показывали специальный жест в камеру, за которой должны следить администраторы.

Меня били кулаками и ногами, прыгали на мне. И они не останавливались, когда мы просили, — сказал пострадавший.

Мальчик рассказал, что после квеста он не мог ходить несколько дней, все тело покрылось синяками. На следующий день после похода на игру он не смог встать с кровати, ему пришлось вызывать скорую. В больнице врачи диагностировали у него защемление нерва.

Семья подростка при этом отказалась писать заявление в полицию. По данным SHOT, перед началом квеста дети самыми выбрали «максимальный уровень взаимодействия».

Ранее сообщалось, что квест подразумевал полную темноту и возможность для актеров касаться участников. Во время прохождения испытаний 15-летнего мальчика несколько раз толкали и дергали за разные части тела. В травмпункте ему диагностировали сильные ушибы грудной клетки: ситуацию усугубило то, что ребенок с детства страдает от низкого уровня тромбоцитов в организме, из-за чего синяки могут появиться даже после незначительных ударов. По данным СМИ, родители подростка заявили, что у них нет претензий к организаторам квеста и актерам, но в полиции все же начали проверку.