«Он сдох»: на концерте Понаровской в Москве произошло ЧП На концерте Понаровской в Москве произошло ЧП с электричеством

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ирина Понаровская

Певица, актриса и телеведущая Ирина Понаровская вернулась на сцену после многолетнего перерыва, ее концерт состоялся в Москве, передает MK.RU. Однако выступление не удалось провести без происшествий. Так, у знаменитости перестал работать микрофон из-за проблем с электричеством. Сначала певица попыталась реанимировать технику сама, однако попытка оказалась неудачной, поэтому зрители хором начали звать звукорежиссера.

Я почему-то его положила под мышку, и он сдох, — оправдалась Понаровская.

Пока технический персонал налаживал звук, Понаровская продолжила концерт без микрофона. Она представила публике Андрея Малахова и своего директора Леру Тувину. По словам певицы, это единственные люди, которые поддержали ее во время передышки от шоу-бизнеса. При этом среди зрителей Понаровской оказалась и ее семья.

Ранее певица заявила, что у молодых артистов феноменальные голоса. Чтобы стать настоящим артистом, нужно пройти сложный путь, который состоит из сплошной аскезы, добавила она. Для этого нужно ставить себе много запретов, бесконечно трудиться, много читать и иметь пытливый ум. Также нужно уметь анализировать свои удачи и неудачи.