«Он как поросенок в Пасху»: жертва кислотного маньяка увидела его в суде

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Андрей Сулейманов

На 6 августа перенесли заседание по уголовному делу кислотного маньяка из Монино Андрея Сулейманова. Об этом стало известно в суде 9 июля, куда в том числе пришла одна из жертв мужчины Анастасия Лобода. NEWS.ru рассказывает о том, как двигается дело и что чувствует пострадавшая после встречи с обидчиком.

Был невменяемым

Андрею Сулейманову 32 года. Он совершил два нападения на представительниц женского пола. 10 апреля подозреваемый со спины подошел к 16-летней девушке и облил ее серной кислотой, пострадавшая обратилась в больницу с ожогами спины и ног. В тот же день он напал на женщину, проходившую мимо, и также облил ее кислотой. У второй жертвы злоумышленника были выявлены химические ожоги лица и шеи I-II-III степени.

Сулейманов признан невменяемым. По утверждению экспертов, мужчина не отдавал отчет своим действиям и совершал преступления в невменяемом состоянии.

Нарядный как на свадьбу

Анастасия не смогла не отметить, что ее обидчик на последнем заседании в суде выглядел очень хорошо. Отдельно ее удивил аккуратный костюм, своими впечатлениями об этом она поделилась в разговоре с «360».

«Выглядит он хорошо, как поросенок в Пасху. Кругленький, розовый, нарядный — как на свадьбу. Сидит улыбается, вертится, читает материалы дела», — отметила Анастасия.

При этом, по словам пострадавшей, Сулейманова беспокоит не только дело, но и его научные наработки.

«Он больше всего переживает, что его научные <...> разработки в плане ветеринарии и плазмы крови куда-то утекут. Больше его ничего не беспокоит», — рассказала девушка.

«Очерняют в прессе»

Адвокат девушки рассказала, что подсудимый попросил свою мать, чтобы она требовала возбудить уголовное дело в отношении журналистов, которые его «очерняют в прессе». Сторона обвиняемого настаивает, что мужчина был невменяем на момент совершения преступления.

Сама Анастасия не ставит под сомнение выводы психиатрической экспертизы, но опасается, что мужчину «полечат и отпустят». Кроме того, пострадавшую смущает, что сейчас мать Сулейманова оформляет опекунство над взрослым сыном и в дальнейшем будет представлять его интересы в суде. Женщина не намерена выплачивать компенсации пострадавшим.

«Я так понимаю, это два разных человека. Он, вроде как, от вины своей не отказывается, но опекуном будет выступать его мама в дальнейшем. Она не считает нужным какие-то компенсации нам производить. Он ей говорит, что надо, а она говорит, что не будет. Это то, что я вкратце поняла из их разговора», — рассказала Анастасия.

Сам подсудимый уверяет мать, что той не о чем беспокоиться — его хорошо кормят. Это от них услышала адвокат Анастасии.

«Я тоже заметила, что мама ему сказала: «Ну, случилось и случилось». Как будто что-то простое, а не тяжкий вред здоровью. Он говорил: «Мама, не волнуйся. Меня здесь хорошо кормят, обо мне заботятся», — говорит адвокат.

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