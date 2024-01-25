«Он говорил правду»: Квачков о приговоре Стрелкову Квачков заявил, что Стрелкова приговорили к тюрьме «за правду»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Квачков

Экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова приговорили к четырем годам лишения свободы, потому что он говорил правду, заявил журналистам экс-полковник ГРУ Владимир Квачков. По его словам, осужденный призывал к воссоединению русского мира.

Почему посадили сейчас на четыре года, дали ему, [срок] Стрелкову? Потому что он говорил правду. Он говорил, что нам нужна победа России и воссоединение русского мира. А русский мир включает в себя Великороссию, Малороссию и Белоруссию, — сказал Квачков.

Сторонники Стрелкова у здания суда в Москве назвали его приговор за экстремизм «подарком» на день рождения президенту Украины Владимиру Зеленскому. 25 января украинскому лидеру исполнилось 46 лет.

Стрелкова признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, судья огласил только итоговую часть приговора.

Отмечается, что суд посчитал срок ареста по формуле «день за полтора». Таким образом, Стрелков отсидит три года и 83 дня. При этом у него есть право на условно-досрочное освобождение.

После оглашения вердикта у Московского городского суда начались задержания. Сотрудники правоохранительных органов увели не менее трех человек с плакатами «Свободу Стрелкову!».