Экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова приговорили к четырем годам лишения свободы, потому что он говорил правду, заявил журналистам экс-полковник ГРУ Владимир Квачков. По его словам, осужденный призывал к воссоединению русского мира.
Почему посадили сейчас на четыре года, дали ему, [срок] Стрелкову? Потому что он говорил правду. Он говорил, что нам нужна победа России и воссоединение русского мира. А русский мир включает в себя Великороссию, Малороссию и Белоруссию, — сказал Квачков.
Сторонники Стрелкова у здания суда в Москве назвали его приговор за экстремизм «подарком» на день рождения президенту Украины Владимиру Зеленскому. 25 января украинскому лидеру исполнилось 46 лет.
Стрелкова признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, судья огласил только итоговую часть приговора.
Отмечается, что суд посчитал срок ареста по формуле «день за полтора». Таким образом, Стрелков отсидит три года и 83 дня. При этом у него есть право на условно-досрочное освобождение.
После оглашения вердикта у Московского городского суда начались задержания. Сотрудники правоохранительных органов увели не менее трех человек с плакатами «Свободу Стрелкову!».