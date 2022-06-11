С 9 по 13 июня проходит Московский исторический фестиваль — незабываемое путешествие во времени и возможность окунуться в атмосферу разных эпох. В длинные выходные для жителей и гостей столицы организованы мероприятия в честь юбилеев военных побед и достижений России в научно-технической и культурной сфере.

На бульварах, улицах и в парках столицы зрители могут увидеть важнейшие события, которыми гордится страна. На 61 площадке гостей ждут реконструкторские представления, мастер-классы, спектакли, концертные программы и спортивные развлечения из разных исторических периодов.

NEWS.ru представляет фоторепортаж с праздничных мероприятий.

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке «Коломенское»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке «Коломенское»

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке «Коломенское»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке «Коломенское»

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке «Коломенское»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке «Коломенское»

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке «Коломенское»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке «Коломенское»

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке «Коломенское»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке «Коломенское»

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке «Коломенское»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке «Коломенское»

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке «Коломенское»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке «Коломенское»

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке «Коломенское»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке «Коломенское»

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке «Коломенское»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке «Коломенское»

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке «Коломенское»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке «Коломенское»

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке «Коломенское»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке «Коломенское»

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке «Коломенское»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке «Коломенское»

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке «Коломенское»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке «Коломенское»

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке «Коломенское»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке «Коломенское»

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке Коломенское

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке Коломенское

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке Коломенское

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке Коломенское

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке Коломенское

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке Коломенское

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке Коломенское

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке Коломенское

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке Коломенское

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке Коломенское

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке Коломенское

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке Коломенское

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке Коломенское

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке Коломенское

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке Коломенское

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке Коломенское

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке им. Лужкова

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке им. Лужкова

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке им. Лужкова

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке им. Лужкова

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке им. Лужкова

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке им. Лужкова

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке им. Лужкова

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке им. Лужкова

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке им. Лужкова

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке им. Лужкова

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке им. Лужкова

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке им. Лужкова

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке им. Лужкова

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке им. Лужкова

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке им. Лужкова

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке им. Лужкова

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке им. Лужкова

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке им. Лужкова

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке им. Лужкова

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке им. Лужкова

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке им. Лужкова

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке им. Лужкова

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке им. Лужкова

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке им. Лужкова

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке им. Лужкова

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке им. Лужкова

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке им. Лужкова

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке им. Лужкова

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке им. Лужкова

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке им. Лужкова

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке им. Лужкова

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке им. Лужкова

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке им. Лужкова

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке им. Лужкова

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке им. Лужкова

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке им. Лужкова

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке им. Лужкова

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке им. Лужкова

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru.

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке Коломенское

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке Коломенское

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке Коломенское

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке Коломенское

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке Коломенское

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке Коломенское

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве на Никитском бульваре

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве на Никитском бульваре

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке Коломенское

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке Коломенское

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке Коломенское

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке Коломенское

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке Коломенское

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке Коломенское

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве на Никитском бульваре

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве на Никитском бульваре

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке Коломенское

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке Коломенское

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке Коломенское

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке Коломенское

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке Коломенское

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке Коломенское

Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке Коломенское

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в парке Коломенское