Оконная рама упала с 20-го этажа на москвичку с ребенком

Фото: t.me/skmoscowgsu

Оконная рама упала на женщину с ребенком с 20-го этажа дома на улице Герасима Курина на западе Москвы, сообщило столичное управление Следственного комитета. Пострадавшие получили травмы, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным следствия, 30 ноября 2023 года произошло падение оконной рамы с высоты двадцатого этажа многоквартирного дома по улице Герасима Курина на женщину 1993 года рождения и ее малолетнего ребенка 2022 года рождения. Пострадавшие получили телесные повреждения, — говорится в сообщении.

Ранее сотруднику Мариинского театра на голову упал тяжелый предмет прямо на сцене. Отмечается, что мужчина получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, его увезли в нейрохирургическое отделение. Позднее выяснилось, что пострадал 31-летний работник, который задействован в оформлении сцены. При этом не уточняется, какой именно предмет упал на голову сотруднику театра.

В пресс-службе Мариинского рассказали, что инцидент произошел на репетиционной сцене в историческом здании. Сейчас мужчина уже идет на поправку и находится дома. По факту случившегося в театре проводят проверку.

До этого сообщалось, что рекламная вывеска пробила голову 44-летней женщине на севере Москвы. Медики оказали ей первую помощь. Конструкция упала на голову женщине на Маломосковской улице. Пострадавшая не потеряла сознание и смогла самостоятельно вызвать скорую помощь. Ей диагностировали черепно-мозговую травму и ушибы тела.