Около украинского посольства в Москве появилось Знамя Победы ТАСС: у посольства Украины в Москве вывесили Знамя Победы и флаг России

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Закрытые ворота у здания посольства Украины в Москве

Флаг России и Знамя Победы вывесили на территории украинского посольства в Леонтьевском переулке в Москве, сообщает ТАСС. Агентство уточняет, что в настоящий момент дипмиссия не работает.

Несмотря на тот факт, что мэрия столицы расторгла договор аренды на земельный участок, где расположено посольство Украины, здание дипмиссии по-прежнему остается неприкосновенной собственностью соседнего государства. Москва расторгла договор аренды в ответ на аналогичное решение Киевского городского совета в апреле прошлого года. Вместе с тем за забором закрытого посольства сейчас виднеются два знамени, поднятых на флагштоке.

Ранее глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что Россия будет соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и оставит в неприкосновенности здание посольства Украины в Москве после расторжения договора аренды на земельный участок. Он подчеркнул, что расторжение договора аренды земли не влияет на неприкосновенность самого здания, остающегося в государственной собственности Киева.

Представитель МИД России Мария Захарова также уточняла, что решение Москвы было ответом на действия Киева. По ее словам, в дипломатии существует принцип взаимности, враждебные шаги Киева не останутся без ответа. Украинская сторона, отметила она, в установленном порядке об этом проинформирована.