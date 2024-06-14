Около ТРЦ «Ривьера» в Москве полыхает автомобиль Охваченный пламенем автомобиль около ТРЦ «Ривьера» в Москве попал на видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сильное пламя охватило автомобиль около торгово-развлекательного центра «Ривьера» в Москве. Черный едкий дым поднимается в небо и разносится по округе. Никто в результате происшествия не пострадал.

Спасателей и других экстренных служб на месте пока нет, поэтому владелец машины пытается сам потушить пламя водой. По данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке затруднено — водителям следует искать пути объезда.

В пресс-службе МЧС России по Москве NEWS.ru подтвердили возгорание легкового автомобиля в районе Автозаводской улицы. Там уточнили, что пожар был оперативно ликвидирован.

В ночь на 14 июня в Москве вспыхнуло здание на площади до 800 квадратных метров. Как передавала пресс-служба МЧС России, при ликвидации возгорания обрушилась кровля. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) сообщила, что пожар, который произошел накануне в Москве, случился не на территории ОКБ Сухого, а на прилегающем участке бывшего завода «Знамя Труда».

Ранее стало известно, что жители Челябинска сообщили в экстренные службы о взрывах в городе. По прибытии на место происшествия оперативные службы обнаружили возгорание. Площадь пожара составила 150 квадратных метров, причиной возгорания, по предварительным данным, стало распространение огня в лакокрасочном цехе. Пострадавших в результате происшествия нет.