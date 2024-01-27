Около 20 человек устроили в Москве драку со стрельбой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Массовая драка со стрельбой произошла на Тамбовской улице в Москве в пятницу, 26 января, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По данным канала, в потасовке участвовали порядка 20 человек. К моменту прибытия правоохранителей на месте остались девять нарушителей спокойствия.

В схватке сошлись уже девять человек, — сообщил источник.

Полицию на место драки вызвали очевидцы. Правоохранители задержали девятерых человек, которых в итоге арестовали на 15 суток. По данным канала, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Устанавливаются все участники инцидента.

Ранее правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении 17-летней девушки, лидера банды подростков из Тамбова. Несовершеннолетние нападали на сверстников в торговом центре. Следователи считают, что девушка с другими несовершеннолетними провоцировала конфликты и устраивала драки с посетителями ТЦ. Детский омбудсмен Тамбовской области Евгений Таможник рассказал, что подозреваемая учится на втором курсе юридического колледжа. Она избила троих несовершеннолетних, которые, по ее предположению, употребляли запрещенные вещества.