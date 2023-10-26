Девять автомобилей столкнулись в тоннеле на западе Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Девять автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле на западе Москвы, сообщила NEWS.ru пресс-служба МВД России по столице. По данным РЕН ТВ, в результате аварии пострадали три человека, все они отказались от госпитализации.

Около 16:30 в Лефортовском тоннеле произошло ДТП с участием девяти машин. По предварительным данным, пострадавших нет, — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Дептранс столицы отметил в своем Telegram-канале, что ДТП произошло на внешней стороне тоннеля. Обстоятельства произошедшего выясняются, на месте работают оперативные службы.

Ранее на шоссе Энтузиастов в Подмосковье столкнулись грузовик, легковой автомобиль и маршрутка. В результате ДТП пострадал пассажир маршрутки, сидевший на заднем сиденье — на него посыпались осколки, у мужчины порезы, ушибы и, предположительно, переломы.

22 октября в столице водитель грузовика на большой скорости врезался в фуру, которая остановилась на МКАД. В результате ДТП пострадали три человека. За день до этого на Марксисткой улице в Москве произошла массовая авария с участием шести легковых автомобилей. В районе дома № 24 столкнулись Porsche, Volvo, Kia, Toyota и две иномарки Skoda. Три человека получили повреждения различной степени.