Окно выпало с 21-го этажа и упало на коляску с ребенком в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выпавшее с 21-го этажа окно упало на коляску с ребенком на улице Герасима Кудрина в Москве, сообщает издание MK.RU. По его данным, стекло упало плашмя, благодаря чему удалось избежать смерти пешеходов. В настоящее время годовалая девочка находится в реанимации, ее матери также понадобилась помощь врачей. Отмечается, что общий вес выпавшего окна — примерно 10 кг.

Инцидент произошел 30 ноября в 17:00 возле подъезда жилого дома, где гуляла мать с годовалым ребенком. Когда выпало окно, она усаживала дочь в коляску. Отмечается, что удар пришел по касательной, стекло упало плашмя. В квартире, откуда выпало окно, находилась 10 летняя девочка, она не пострадала, однако сильно напугалась. По данным источников издания, испуганный ребенок отказывался открывать дверь приехавшим на место происшествия специалистам.

Позднее выяснилось, что с 21-го этажа выпала створка окна размером 150 см на 80 см. Сотрудники правоохранительных органов намерены выяснить, как был проведен монтаж окон и какого качества были использованные материалы. Предполагается, что ответственность за инцидент также может лежать на сотрудниках частной компании, которые могли вынуть направляющие оконного фрагмента для очистки окна от наледи.

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