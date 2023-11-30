Окно рухнуло с многоэтажки на мать с ребенком В Москве окно рухнуло с 21 этажа многоэтажки на мать с ребенком в коляске

В Москве остекление окна свалились на мать с ребенком в коляске, которые прогуливались около здания, сообщает столичная прокуратура. женщина и ее дочь 2022 года рождения госпитализированы.

Инцидент произошел на улице Герасима Курина. Фрагмент окна упал с 21-го этажа. Выясняются обстоятельства происшествия. Проводятся надзорные мероприятия, Дорогомиловская межрайонная прокуратура контролирует установление причин случившегося.

Ранее в Санкт-Петербурге на Пейзажной улице мужчина выбросил из окна 18-го этажа жилого дома телевизор, чуть не убив двоих прохожих, которые стояли недалеко от подъезда. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Петербуржец после попытался оправдать свое поведение.

На кадрах видно, как телевизор упал рядом со стоявшими возле дома людьми, которые сразу же поспешили отойти подальше. Сам мужчина после этого выглянул из окна и на протяжении долгого времени попытался объяснить прохожим и соседям, зачем выбросил электронику.

До этого в интернете ранее появилось видео с падением ограничительного стекла на оживленную улицу возле московского ЖК «Царская площадь». На кадрах видно, как за секунду до падения стекла на асфальт мимо проехал ребенок на самокате.