Окна выбило взрывной волной: новые фото последствий атаки БПЛА на Москву

На месте падения беспилотников в Москве работают коммунальные службы. Территория в районе взрывов оцеплена полицией, ликвидация последствий продолжается. В Минобороны заявили, что два БПЛА, атаковавших столицу, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение.

В результате падения двух беспилотников в Москве повреждения получили здания на проспекте Лихачева и Комсомольском проспекте. В строящемся бизнес-центре на Лихачева выбиты окна на 17-м и 18-м этажах. На месте падения БПЛА на Комсомольском проспекте разрушена кровля в двухэтажном административном здании. В близлежащих жилых домах и магазинах выбило стекла.

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что власти помогут жителям устранить повреждения.

Фото ликвидации последствий атаки БПЛА на Москву — в галерее NEWS.ru.