Окна трамвая выбило в Москве из-за сорванного ураганом листа металла

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Металлические листы выбили окна трамвая на станции метро «Бабушкинская» в Москве, сообщает «RT на русском». В настоящее время информации о пострадавших не поступало.

Ранее дерево упало из-за сильного ветра и придавило насмерть прохожего на севере Москвы. ЧП произошло на Ивановской улице столицы.

До этого рухнувшее во время урагана дерево повредило сразу три автомобиля в Москве. Момент инцидента попал на видео.

20 июня российскую столицу накрыли мощный ливень и ураганный ветер. Жители делятся кадрами непогоды из разных районов мегаполиса. Стихия разгулялась и сносит рекламные щиты и мусорные баки по всему городу.

Также сообщалось, что ураган, который обрушился на Центральную Россию 20 июня, называется «Эдгар». Из-за него снесло биотуалеты в московском районе Марьино. На кадрах, которое передает корреспондент NEWS.ru, видно, что туалетные кабины повалило прямо на автомобильную трассу.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале предупредил об опасности смерчей 20 июня. Он подчеркнул, что это явление ожидается с 12:00 до 17:00, и призвал быть внимательными.