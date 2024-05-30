Охваченное огнем на востоке Москвы здание обрушилось В Москве обрушилось горящее здание на площади 1,5 тысячи квадратных метров

Фото: t.me/mchs_official*

Производственно-складское здание на востоке Москвы, где вспыхнул пожар, обрушилось на площади 1500 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. При этом пожар был локализован на площади 3000 квадратных метров.

В настоящее время установлено, что произошло обрушение производственно-складского здания на площади 1,5 тысячи квадратных метров, — заявил источник агентства.

МЧС России подтвердило информацию о локализации пожара, однако без уточнения площади. По данным ведомства, при тушении огня задействованы два спасательных вертолета. За 32 захода на горящее здание было сброшено уже 200 тонн воды.

Ранее МЧС России сообщило о присвоении пожару на территории складской постройки в Москве второго ранга сложности. Сперва его площадь составила 2000 квадратных метров. Говорилось, что работу спасателей осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания, там находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

Позднее в МЧС уточнили, что площадь возгорания достигла 4000 квадратных метров. Ведомство показало кадры с места происшествия. На них видно, как вертолет Ка-32 сбрасывает воду на горящее здание.