Охранник рехаба споил и изнасиловал пациентку SHOT: москвичка обвинила охранника рехаба в спаивании и изнасиловании

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве 40-летняя экс-пациентка реабилитационного центра лечения зависимостей обратилась в полицию с заявлением на охранника медучреждения, сообщает Telegram-канал SHOT. Она утверждает, что мужчина напоил ее и изнасиловал.

Женщина познакомилась с сотрудником медцентра, когда проходила там лечение от алкогольной зависимости. Тот пригласил ее на свидание уже после того, как пациентка прошла курс реабилитации и выписалась. 7 марта мужчина вызвал женщине такси до отеля в деревне Борисовка под Подольском, где склонил женщину к распитию алкоголя.

9 марта женщина попыталась уйти домой, но охранник заставил ее снова пить, а после изансиловал. Только утром 10 марта пациента добралась до дома и обратилась в полицию.