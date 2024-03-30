Охрана МФЦ во Внуково нашла записку от «террориста» Baza: посетителей МФЦ во Внуково эвакуируют из-за найденной записки с угрозой

Сотрудники охраны Многофункционального центра (МФЦ) в поселке Внуково обнаружили на столе записку, оставленную неизвестным, который представился террористом, сообщает Telegram-канал Baza. Согласно его информации, в ней людей призвали покинуть здание, пригрозив убийством. Всех посетителей МФЦ эвакуировали.

Как уточнил канал, охранники нашли записку приблизительно в 9 утра. Личность ее автора пока не установлена. На место инцидента прибыли сотрудники полиции. Помимо посетителей и персонала МФЦ также были эвакуированы люди из кафе и магазинов, расположенных в том же здании.

Ранее СМИ сообщали об эвакуации посетителей торгового центра «Корстон» в Серпухове Московской области. Уточнялось, что в здании сработала сигнализация, по громкой связи объявляли о задымлении. В центре Москвы был эвакуирован бизнес-центр «Белая площадь» после анонимной угрозы. Место инцидента было оцеплено, в БЦ работали кинологи с собаками.

Также сообщалось об эвакуации торгового центра «Адмирал» в Санкт-Петербурге. По данным ряда изданий, на улицу вывели посетителей тренажерного зала. Через систему оповещения людей просили сохранять спокойствие и следовать к выходу.