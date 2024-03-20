Огромный столб дыма поднялся над строящимся ЖК после взрыва в Подмосковье Крыша загорелась на стройплощадке в подмосковной деревне Сапроново

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар вспыхнул после взрыва в строящемся здании в деревне Сапроново в Московской области рядом с автомобильной трассой М-4, сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком». Согласно его сведениям, огонь охватил крышу здания.

На опубликованных кадрах виден огромный столб черного дыма. Причина пожара и информация о пострадавших уточняется.

Как сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва», на стройплощадке произошла детонация. При этом в горящем здании по-прежнему находятся рабочие. Как отметил канал со ссылкой на МЧС России по Московской области, на стройке загорелся утеплитель.

Ранее СМИ опубликовали видео со взрывом, прогремевшим в квартире на пятом этаже многоэтажного дома в Нижнем Новгороде. Там вспыхнул сильный пожар. После взрыва у припаркованных рядом со зданием автомобилей сработала сигнализация.

До этого в Минздраве Нижегородской области сообщили, что количество пострадавших при взрыве в девятиэтажном доме в Нижнем Новгороде увеличилось до восьми человек. Как уточнили в ведомстве, помощь понадобилась в том числе троим несовершеннолетним. Троих потерпевших, среди которых двое детей, доставили в больницу.