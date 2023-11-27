Мощнейший снегопад за 40 лет: когда в Москве закончится снежный коллапс Губернатор Воробьев: в Московской области прошел самый мощный снегопад за 40 лет

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

В Москве за сутки выпало около 35% месячной нормы осадков, а в Подмосковье прошел самый мощный снегопад за 40 лет. Как столица справляется с непогодой?

Сколько баллов пробки в Москве

Снегопад вызвал семибалльные заторы в Москве утром 27 ноября. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

В пресс-службе столичного дептранса призвали водителей из-за непогоды соблюдать дистанцию и следить за скоростью на дорогах. Также москвичам рекомендовали пересесть на метро.

Как уточнили в ведомстве, сейчас движение в центральной части Москвы и на МСД — рабочее. Интенсивное движение на МКАД, Ярославском шоссе в сторону центра, на Волгоградском проспекте в сторону центра, на Липецкой улице в сторону центра и шоссе Энтузиастов в сторону центра.

На дорогах наблюдаются пробки из трамваев, сообщил корреспондент NEWS.ru. По его словам, машины и автобусы также передвигаются очень медленно из-за плохо убранных дорог. Автовладельцам напомнили о необходимости соблюдать дистанцию и не отвлекаться в дороге на мобильный телефон.

После обеда движение будет затруднено на МКАД, ТТК и на вылетных магистралях по направлению в область.

Сколько баллов пробки в Подмосковье

«Яндекс.Пробки» оценил заторы на дорогах Московской области на утро 27 ноября в шесть баллов.

Согласно информации Минтранса Подмосковья, сейчас на дорогах находятся одновременно более 744 тысяч автомобилей. Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Новорижском, Носовихинском, Можайском, Осташковском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

Что с общественным транспортом и аэропортами

Telegram-канал Readovka сообщает, что утром 27 ноября в подмосковном ЖК «Пригород Лесное» люди были вынуждены стоять в огромной очереди на автобус, чтобы доехать до метро и попасть на работу.

По данным ресурса, похожие ситуации наблюдались в ряде районов региона.

Из-за ухудшения погоды наземный транспорт в разных районах Москвы может ходить с задержками, предупредили в дептрансе.

Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково на фоне мощного снегопада работают штатно, Жуковский с 06:00 закрыт на чистку полосы, сообщили в Росавиации.

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Снежная погода в Москве 27 ноября Фото: Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Снежная погода в Москве 27 ноября Фото: Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Снежная погода в Москве 27 ноября Фото: Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Снежная погода в Москве 27 ноября Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: АГН «Москва» Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Стрингер/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Стрингер/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Стрингер/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Стрингер/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Стрингер/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Стрингер/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Стрингер/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Стрингер/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Стрингер/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Стрингер/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Где самая сложная ситуация

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в области прошел самый мощный снегопад за последние 40 лет.

Глава региона отметил, что самая сложная ситуация по очистке дорог наблюдается в Можайске, Ленинском, Лобне и Подольске. Сейчас на улицы в столице и Подмосковье вышли коммунальщики, а автомобили ЦОДД помогают эвакуировать с проезжей части застрявшие и заблокировавшие проезд фуры.

Когда снегопад закончится

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщил, что осадки будут выпадать в столичном регионе еще около полутора часов.

«Сильных осадков в столице осталось на час-полтора, далее ситуация начнёт улучшаться, но не забывайте про дневные оттепели и вечерний переход температуры вновь к отрицательным значениям — образуется гололедица!» — написал он.

Как борются со снегопадом в Москве

По данным дептранса, всю ночь и утро на дорогах Москвы работают 30 экипажей дорожного патруля ЦОДД.

«Особенно непросто сейчас на МКАД. Здесь грузовики тормозят движение из-за того, что не могут заехать в горку. Прямо сейчас 10 экипажей буксируют большегрузы, помогая преодолеть возвышенности и разгрузить дороги», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Коммунальщики в усиленном режиме ликвидируют последствия снегопада в Москве, сообщил столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.

«В уборке города задействовано максимальное количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников», — говорится в публикации.

По словам губернатора Подмосковья Воробьева, всю ночь дороги и улицы области чистили почти 3 тыс. человек и больше 2 тыс. единиц техники.

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