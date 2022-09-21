Огромная очередь в «Домодедово» у окна «Розыск багажа» попала на видео

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В Сети появились кадры огромной очереди у окна «Розыск багажа» в аэропорту «Домодедово», видео публикует Telegram-канал «Новости Москвы». Предположительно, очередь возникла из-за того, что на трех рейсах компании «Turkish Airlines» не отправили вещи пассажиров.

Причины сбоя в работе авиакомпании предварительно неизвестны. В «Turkish Airlines» ситуацию пока не прокомментировали.

Накануне стало известно, что Росавиация продлила ограничение полетов в 11 российских аэропортов до 28 сентября. Речь идёт о воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты страны работают штатно.