Ограничения полётов на юг и в центр России продлили до 11 августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет авиакомпании Победа

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 11 августа 2022 года, сообщается на сайте Росавиации. Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, — сказано в сообщении.

Ранее Минфин отказался согласовывать предложенный Минтрансом и Росавиацией проект по выделению аэропортам субсидий в размере 10 млрд рублей. Проект по поддержке аэропортов в условиях санкций разрабатывался по поручению премьера Михаила Мишустина, однако Минфин поставил проект на паузу после изучения отчётности и вывода, что у аэропортов «всё не так уж и плохо».

Необходимость поддержки авиаотрасли возникла после отмены авиарейсов за границу и снижения пассажиропотока из-за закрытия воздушного пространства рядом стран для российских самолётов. Также роль сыграли запрет ЕС на поставки самолётов в Россию и риск ареста взятых в лизинг воздушных судов. Кроме того, с начала спецоперации была приостановлена работа 11 аэропортов на юге и в центре России, включая гавани черноморских курортов.