Огорченный критикой шаурмы повар с тесаком погнался за клиентом SHOT: в Москве повар с тесаком погнался за недовольным шаурмой покупателем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повар круглосуточного заведения в Москве с тесаком погнался за гостем, которому не понравилась приготовленная там шаурма, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, погоня продолжилась на улице, где разъяренного работника общепита задержала полиция.

Житель Москвы минувшим вечером зашел в круглосуточное заведение на Таганке, чтобы поужинать шаурмой. Однако его не устроило качество блюда, о чем он сообщил повару. Тогда работник заведения схватил холодное оружие и с угрозами порезать недовольного гостя погнался за ним. Молодому человеку удалось сбежать, а правоохранители обезоружили повара и доставили его в отдел полиции.

Ранее прокуратура Джидинского района Бурятии возбудила уголовное дело по факту отравления 14 человек. Все они ели шаурму в одном из пунктов общественного питания, расположенном в селе Петропавловка. Врачи диагностировали у пострадавших заражение сальмонеллезом. Владельцам точки грозит до двух лет лишения свободы либо штраф в размере до 300 тысяч рублей.

Сотрудники прокуратуры уже провели проверку заведения. В ходе нее выяснилось, что в пункте питания были грубо нарушены санитарно-эпидемиологические требования, которые необходимо соблюдать в процессе приготовления блюд.