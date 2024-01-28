Пламя вспыхнуло в Театре сатиры в разгар репетиции: фото с места пожара Пожар в Театре сатиры полностью ликвидировали

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Оперативные службы около Московского академического театра сатиры на Триумфальной площади, где произошло возгорание

В Москве потушили пожар в Театре сатиры у станции метро «Маяковская». 50 человек были эвакуированы из здания. В связи с ЧП был перекрыт съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу. Очевидцы публиковали фото с места происшествия. По предварительным данным, горели деревянные конструкции купола — возгорание началось во время реконструкционных работ.

Актер Олег Кассин в разговоре с NEWS.ru сообщил, что никто из сотрудников театра не пострадал. По его словам, люди почувствовали запах гари и быстро эвакуировались. В здании в момент возгорания проходила утренняя репетиция перед спектаклем, который теперь, как полагает актер, будет отменен. Президент организации культуры и искусства Театра сатиры Александр Ширвиндт сейчас не в Москве и не мог комментировать происходящее.

Источник в оперативных службах Москвы сообщал, что площадь пожара составила 350 квадратных метров. В МЧС опровергли информацию, что причиной задымления стали ремонтные работы. В перспективе состоится пожарно-техническая экспертиза по выявлению причин. До этого утверждалось, что в здании произошло именно задымление, а не открытое возгорание, хотя СМИ писали, что возгорание произошло в ходе замены покрытия купола театра. Предполагалось, что там могли находиться до 10 рабочих.

Кадры с места происшествия — в фотогалерее NEWS.ru.

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