Огонь вспыхнул в квартире московской многоэтажки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошел на улице Боровая в Москве, сообщил RT. Огонь охватил квартиру на четвертом этаже. О причинах пожара, а также пострадавших или погибших на данный момент не сообщается.

На опубликованных кадрах видно, что пока что огонь не распространился на другие квартиры. При этом из помещения, где началось возгорание, валит черный дым. На месте уже присутствуют расчеты пожарных служб.

Ранее сообщалось о пожаре из-за оставленного на подоконнике дезодоранта в Красногорске. По данным Telegram-канала SHOT, происшествие случилось на 11 этаже. Россиянин оставил аэрозольный баллончик на солнце на несколько часов.

К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площадь в шесть квадратных метров. Сотрудники потушили возгорание за час. В результате ЧП никто не пострадал.

Позднее Telegram-канал SHOT опубликовал кадры из квартиры, где взорвался дезодорант. По его информации, житель Красногорска сильно захламил свое жилье, из-за чего огонь во время пожара распространялся с большой скоростью. Обгоревшие вещи россиянина пожарные разбирали на протяжении пяти часов.