Огонь охватил здание Зверевского центра современного искусства в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве вспыхнуло административное здание на Новорязанской улице, где расположен Зверевский центр современного искусства, сообщили NEWS.ru в пресс-службе столичного главка МЧС. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Информации о пострадавших не поступало.

Огнеборцы Москвы тушат кровлю административного здания по ул. Новорязанская. В 16:47 09.10.2023 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по ул. Новорязанская, д. 29, стр. 6, — уточнили в МЧС.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что горение происходит и под кровлей здания. Пожар удалось локализовать в 17:38, производится демонтаж кровли. Также на месте ЧП дежурят сотрудники городских служб.

Ранее сильный пожар охватил производственное здание и палеты на территории автосервиса в Красноярском крае. Площадь распространения огня составила 2200 квадратных метров. К ликвидации огня привлекли порядка 50 человек и 17 единиц техники. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Кроме того, накануне в Благовещенске произошел смертельный пожар. Огонь охватил частный дом, в котором находились двое малолетних детей. Одному из них было три года, другому — четыре, оба погибли. Следственный комитет проверяет обстоятельства трагедии, возбуждено уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности двум лицам.