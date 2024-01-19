Огонь охватил офис продаж на юго-западе Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юго-западе столицы начался пожар в офисе продаж в одном из строящихся жилых комплексов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, пострадавших нет.

Офис находится на Ленинском проспекте в Гагаринском районе. На опубликованных очевидцем кадрах видно, как сильные языки пламени и черный дым поднимаются к небу. Поблизости от места происшествия находятся строители.

До этого пожилая женщина погибла в результате пожара на юго-западе Москвы. По предварительным данным СК России по Москве, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем в результате курения. В ведомстве уточнили, что женщина скончалась в карете скорой помощи из-за отравления продуктами горения.

Ранее пожар произошел на территории одной из гимназий Новосибирска. По информации МЧС, огонь охватил подвал учебного учреждения. Ученики и персонал были эвакуированы. Однако один мужчина погиб.

В подвале, откуда началось возгорание, находилась частная школа охранников. Там проводились сварочные работы, при которых была нарушена пожарная безопасность. Директор образовательного учреждения не знал о происходящем, так как последние месяцы находился на больничном.