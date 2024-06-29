Огонь охватил общежитие в Балашихе: сколько жертв, потушили ли, подробности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ночью, 29 июня, в общежитии в подмосковной Балашихе вспыхнул пожар. Что известно, сколько погибших, удалось ли потушить?

Сколько погибших в пожаре в Балашихе

Пресс-служба МЧС по региону информировала, что при пожаре в общежитии в Балашихе погибли пять человек. Их тела нашли в горящей квартире на втором этаже. Кроме того, сотрудники МЧС России эвакуировали восемь человек, из них двое — дети, уточнили оперативные службы.

В ведомстве отметили, что трагедия произошла в микрорайоне Керамик. Огонь охватил 40 квадратных метров жилого дома.

Удалось ли потушить горящее здание в Балашихе

Пожар в двухэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе был полностью ликвидирован, сообщил в 01:00 мск в Telegram-канале глава городского округа Сергей Юров. По его словам, жильцы эвакуированы, пострадавшим оказана помощь. На месте до сих пор работают экстренные службы. Известно, что возгорание ликвидировали 63 специалиста и 23 единицы техники.

Возбуждено ли уголовное дело по факту пожара в Балашихе

После гибели людей во время пожара в общежитии в Балашихе уже возбуждено уголовное дело, информировала пресс-служба подмосковного главка СК РФ. Там уточнили, что на месте происшествия уже работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. В настоящий момент проводится осмотр, принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.

Что могло стать причиной пожара в Балашихе

Жительница горевшего в Балашихе общежития предположила, что дело в старой проводке. Она рассказала РИА Новости, что дом никогда не ремонтировался, и его нельзя назвать просто ветхим — он был буквально в аварийном состоянии. Другая жительница горевшего дома добавила, что в одной из комнат выпивали люди и, возможно, курили. По ее словам, именно они могли стать жертвами трагедии, потому что находились в состоянии алкогольного опьянения и не смогли покинуть охваченное огнем здание.

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