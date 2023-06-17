Огнетушитель взорвался и проломил голову рабочему в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочий в подмосковной деревне Яковлевское получил серьезную травму головы из-за взрыва баллона огнетушителя, сообщает Telegram-канал Mash. У 19-летнего рабочего диагностировали перелом челюсти и открытую рану на лице.

По данным канала, баллон взорвался в строительном вагончике. Травмы оказались серьезными, поэтому для госпитализации пострадавшего вылетел вертолет.

Ранее рабочий шиномонтажа скончался в результате взрыва колеса в Подольске. Трагедия произошла во время ремонта грузовика. В ходе ремонтных работ лопнула покрышка, и металлическое бортовое колесо выстрелило в рабочего. Мужчина умер до приезда медиков.

До этого рабочий погиб после обрушения стены старого дома на юго-востоке Москвы. Трагедия произошла во время демонтажа на улице Крутицкий Вал, по данному факту возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ремонте.

В мае на строительной площадке на Шелепихинской набережной в Москве на двоих рабочих упали газобетонные блоки, один из мужчин от полученных травм скончался на месте, другого госпитализировали.