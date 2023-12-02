Огненное ДТП унесло жизни двух человек в Москве Два человека погибли в результате ДТП на юго-западе Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Два человека погибли в результате ДТП на Киевском шоссе на юго-западе Москвы, сообщили ТАСС в экстренных службах. На месте происшествия работает ГИБДД, оперативная группа выясняет обстоятельства произошедшего.

В районе Киевского шоссе произошло ДТП с возгоранием трех автомашин. По предварительным данным, два человека погибли, — отметил собеседник агентства.

Telegram-канал SHOT опубликовал видео с места событий. На кадрах видны пылающие машины. По данным канала, в результате столкновения загорелась легковушка, эвакуатор и еще один автомобиль, который после удара перевернулся.

Ранее смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Свердловской области. Жертвами столкновения легкового автомобиля с рейсовым транспортным средством стали четыре человека, в том числе 10-летний ребенок. Авария произошла по причине того, что водитель легковой машины допустил выезд на встречную полосу, после чего столкнулся с автобусом на большой скорости.

До этого в Данковском районе Липецкой области столкнулись микроавтобус Mercedes и автобус ПАЗ, сообщает пресс-служба УМВД региона. В результате погибли два человека и еще шестеро пострадали.