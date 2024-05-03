Огнеборцы потушили пожар на востоке Москвы МЧС: пожар в административно-производственном здании в Москве ликвидирован

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожарные МЧС России ликвидировали пожар в административно-производственном здании на востоке Москвы, информировала пресс-служба ведомства. Согласно опубликованным данным, при тушении задействовали три вертолета и пожарный поезд.

Тремя вертолетами Московского авиационного центра сброшено 235 тонн воды. Также в тушении задействован пожарный поезд, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что площадь возгорания в здании составила 2,5 тысячи квадратных метров. Между этажами также произошло обрушение. Пожару присвоили второй номер сложности, о пострадавших информации не поступало. Ликвидацией огня занимались 120 человек личного состава и 35 единиц техники.