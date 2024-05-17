Оглашен приговор сбившему на Mercedes семь человек в Москве Сбивший на Mercedes семь человек в Москве водитель получил три года колонии

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Водитель, сбивший за рулем автомобиля Mercedes семь пешеходов на Большой Никитской в Москве в сентябре прошлого года, получил три года колонии-поселения, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. В результате аварии семь человек получили травмы различной степени тяжести, среди них две девочки-подростка.

Суд назначил мужчине три года лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года шесть месяцев, — говорится в публикации.

В прокуратуре отметили, что владелец Mercedes отказался от медицинского освидетельствования. Это приравнивается к признанию нарушителя пьяным. При этом сторона гособвинения просила приговорить мужчину к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

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