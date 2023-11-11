Офисные работники устроили «бойцовский клуб» в одной из башен «Москвы-Сити» Baza: сотрудники двух офисов сошлись в рукопашном бою в центре «Москва-Сити»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Telegram-канал Baza сообщает, что в башне «Федерация» столичного делового центра «Москва-Сити» произошла массовая рукопашная драка, в которой сошлись сотрудники двух конфликтующих компаний — «Завод ПСМ» и «Стратегия». По данным канала, трое участников драки написали заявления в полицию. Правоохранительные органы разбираются в случившемся.

Отношения между компаниями не сложились с самого начала. «Стратегия», занимающаяся криптовалютой, переехала на 80-й этаж «Федерации» четыре месяца назад. Коллектив «Завод ПСМ», специализирующийся на инжиниринге, сразу счел ее сотрудников подозрительными. Так, инженеры решили последить за новыми соседями и увидели, как неизвестная женщина отдает работникам «Стратегии» большую сумму денег. После этого один из инженеров спросил у нее, осознанно ли она это делает.

Сотрудники «Стратегии» утром 9 ноября решили поставить точку в отношениях с соседями. Двое из них заявились в офис «Завода ПСМ» и потребовали перестать лезть в их дела. После этого сотрудники «Стратегии» пожаловались собственнику офиса и управляющей компании, а инженеры пообещали написать заявление в полицию.

Вечером того же дня ситуация вышла из-под контроля. Сотрудники конфликтующих компаний поругались в лифте, после чего на офис «Завода ПСМ» напало 16 мужчин. Итогом драки стали разбитые головы, сломанные челюсти и ушибы ребер. Трое пострадавших написали заявления в полицию.

Ранее сообщалось, что в Якутии сотрудник полиции избил коллегу в ресторане, где они отмечали профессиональный праздник. Зачинщиком конфликта был начальник отделения экономической безопасности. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, он находится в коме.