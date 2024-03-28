Одного из атаковавших «Крокус» террористов могут перевести из «Лефортово» SHOT: Раненного террориста из «Крокуса» могут перевести в Матросскую тишину

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Мухаммадсобир Файзова

Одного из предполагаемых участников террористической атаки на «Крокус Сити Холл», 19-летнего Мухаммадсобира Файзова могут перевести в «Матросскую тишину», сообщает со ссылкой на источник Telegram-канал SHOT. По его данным, там имеется необходимое для сохранения жизни обвиняемого медицинское оборудование.

Как сообщил канал, перевод из «Лефортово» позволит поставить обвиняемого на ноги для проведения следственных действий. Файзов получил ранение при задержании, обвиняемого привезли из реанимации в зал суда на коляске.

По данным SHOT, все четверо обвиняемых в проведении теракта в «Крокус Сити Холле» в настоящее время находятся в СИЗО «Лефортово». Они помещены по одному в двухместные камеры. Сокамерников к ним посадят после десятидневного карантина.

Ранее правозащитница Ева Меркачева заявила, что четверых обвиняемых в теракте в подмосковном концертном зале доставили в следственный изолятор «Лефортово». По ее словам, обвиняемые будут содержаться в СИЗО в особых условиях: их полностью изолируют от других обвиняемых и установят над ними круглосуточное наблюдение.

Правозащитница отметила, что Файзов также будет ждать окончания следствия и оглашения приговора в СИЗО. Как подчеркнула Меркачева, в «Лефортово» одна из лучших медицинских частей среди всех следственных изоляторов России. По ее словам, если необходимо, туда могут допустить гражданских врачей по узкоспециализированным вопросам.