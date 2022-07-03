Одна из башен Сapital Тowers загорелась в центре Москвы В одной из башен Capital Towers в центре Москвы случился пожар

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар произошел в одной из башен Capital Towers в центре Москвы. Огонь вспыхнул на верхних этажах высотки, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Пожар произошел в одной из башен жилого комплекса Capital Towers на Краснопресненской набережной. С верхних этажей и кровли идет черный дым, — пояснил собеседник агентства.

Позже он рассказал о том, что возгорание ликвидировано. По его словам, на площади 1 кв. м горели строительные леса, их потушили до того, как приехали пожарные.

Агентство поясняет, что в башне 66 этажей, ее строительство должно закончиться в текущем году.

Ранее стало известно, что в конце января в деловом кластере «Москва-Сити» на западе Москвы эвакуировали небоскрёб «Город столиц». В опубликованном с места событий видео звучало оповещение о срабатывании пожарной сигнализации. В нём также говорилось, что пользоваться лифтами запрещено.