Один корпус МГУ закрыли на карантин Шуваловский корпус МГУ закрыли на карантин до 12 апреля из-за случаев кори

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Занятия в Шуваловском корпусе МГУ им. Ломоносова переведены на дистанционный формат из-за выявления случаев кори на некоторых факультетах, сообщает пресс-служба Профкома университета. Там располагаются факультеты политологии, государственного управления, исторический, философский факультеты, а также Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере и Общеуниверситетский центр художественных и природных коллекций. Студентов призвали беречь здоровье.

До 12 апреля занятия в Шуваловском корпусе переносятся в онлайн-формат из-за выявления случаев кори на некоторых из факультетах. Берегите себя и свое здоровье! — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что вспышку кори зафиксировали в Московской духовной академии в стенах Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде. По его информации, пять семинаристов попали в больницу. Mash уточнил, что всем госпитализированным от 18 до 21 года. Их положили в медико-санитарную часть, позднее состояние заболевших ухудшилось.

Терапевт Ольга Мамаева до этого рассказала, что с нарастающими темпами заболеваемости корью поможет справиться обязательная вакцинация. Кроме этого необходимо принимать карантинные меры. Как объяснила специалист, ранняя диагностика кори затрудняется тем, что на первых стадиях заболевание чрезвычайно похоже на респираторную инфекцию, пока не начинаются высыпания на коже.